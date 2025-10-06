Alexia Villaseñor

Lunes 6 de octubre de 2025

A pesar de que la menopausia es una condición natural en la vida de las mujeres, que marca el fin de la etapa fértil, sólo 37 por ciento de las mayores de 40 años conside-ra tener información sobre los sín-tomas, y en cuanto a la población en general, sólo 22 por ciento conoce sobre el tema, de acuerdo con la organización Sin Reglas.

En México se estima que poco más de 20 millones de féminas transitan alguna de las tres etapas –perimenopausia, menopausia y posmenopausia–, y 87 por ciento han presentado al menos uno de los 34 síntomas de esta condición. Se prevé que para 2030, 27 millones de mexicanas estarán en una de las fases.

En promedio, la menopausia dura alrededor de siete años y en-tre sus principales síntomas se encuentran la fatiga, insomnio, ansiedad, depresión, dificultad para concentrarse y sofocos que afectan los entornos de la vida personal y laboral. Entre los padecimientos menos conocidos están el dolor en las articulaciones, temas urinarios y sobrepeso.

Gabriela Rojas, integrante de Sin Reglas, recordó que cada mujer experimenta la menopausia de forma diferente e indicó que persisten brechas sobre esta situación en diversos ámbitos, entre ellas de conocimiento, de acceso a atención médica de calidad y en el ejercicio de derechos laborales.

En el ámbito del trabajo, una de cada dos mujeres reportó al menos una afectación, como sentir incomodidad ante la presencia de síntomas, principalmente bochornos, sensación de baja productividad, necesidad de faltar por depresión o tristeza. Además, ocho de cada 10 experimentaron molestias al hablar de la menopausia con sus superiores, y seis de cada 10 con compañeros de trabajo.