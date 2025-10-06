De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 18

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrolló un vehículo robótico explorador que mapea e identifica riesgos en minas, de tipos geológicos, condiciones extremas o presencia de gases tóxicos, con el fin de establecer medidas de seguridad adecuadas para los trabajadores.

En un comunicado, el Politécnico indicó que para lograr el robot, estu-diantes de ingeniería en telemática de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (Upiita) adaptaron a una microcomputadora de placa única de alto rendimiento, conocida como Raspberry Pi 5, dos sensores para monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno, una lámpara y una cámara de profundidad a un vehículo de exploración comercial.

La cámara de profundidad captura imágenes en condiciones de total oscuridad, las cuales constituyen la base del sistema Visual SLAM (V-SLAM), empleado para el mapeo y la localización simultánea, cuyo procesamiento se realiza posteriormente fuera de línea.