Carmen María, Galia Siurob y Sergio Maya ganan certamen binacional
Lunes 6 de octubre de 2025, p. 17
México cantó anoche en el Teatro de la Ciudad y lo hizo con jóvenes figuras que moldearán un nuevo tipo de ecosistema musical con narrativas que, en vez de hacer apología a temas negativos, basaron sus líricas en el amor, la esperanza y la nostalgia por una tierra.
México Canta por la Paz y Contra las Adicciones, concurso binacional y una estrategia del gobierno de México, tuvo su colofón en el Esperanza Iris, marco donde se coronaron con el Premio del público a mejor interpretación Sergio Maya, con su canción Quiero soñar, la cual, en su momento, fue coreada a capela por los presentes.
La mejor composición fue para Carmen María con Tanto para nada, que también interpretó. Los premios consisten en un contrato con una editora nacional, trasnacional o independiente, así como la producción de un elepé.
De los especialistas del Consejo Mexicano de la Música, se dio un tercer premio, que consta de un contrato discográfico con compañía. Éste fue para Galia Siurob con De menos a menos.
Por medio de una página, el público votó en 25 minutos tras la aparición del último finalista de 12 mil 448 intérpretes en México y 2 mil 444 mexicoestadunidenses que residen en Estados Unidos; de ellos nueve fueron clasificados durante las semifinales.
Cada persona hizo dos selecciones: una para mejor intérprete y otra para mejor composición, es decir, decidió si apoya a distintos concursantes o concentrará ambos sufragios en una persona.
Desde la Sultana regiomontana y Texas llegó Carolina Imperial. Entrenada en los estudios clásicos, Carolina es una dreamer y expresa: “lo que le corre por las venas” es la música regional mexicana. Interpretó Perdiendo de gana.
Mike León y Brian Muñoz de Los Ángeles, California, cantaron el tema Insomnio americano, dedicada a los migrantes y los jóvenes mexicoestadunidenses. Carmen María, de Tijuana, Baja California, mostró su estilo pop-bohemio. Cantó su creación Tanto para nada.
Por su parte, Sergio Maya, de Hidalgo, vino como mariachi a cantar una pieza de su autoría, Quiero soñar. Siguió Lolita 2MX2 de Denver, Colorado, grupo de Latinx liderades por Lolita Mendoza Castañeda, conocida por fusionar reguetón, hip hop y rock alternativo en espanglish, abordando temas sociales y con raíces indígenas. Es de Michoacán y soltó un rola de Blue Marlboro, Cuando niño.
En su turno, Asália y Norma de California, presentaron Llévame, composición de ellas inspirada en el bossa nova. Roger Gregorio, de Chetumal, es ingeniero civil y músico empírico de Yucatán; interpretó La voz del gran pueblo, que él compuso y empieza en maya y termina en español. Apareció Galia Siurob de 19 años de edad, de Baja California, con De menos a menos, de Teo Mora.
El acto contó con la participación especial del grupo Intocable, que interpretó tres canciones, una de éstas Estamos todos, en la que salió acompañado de todos los finalistas, así como de la cantante Majo Aguilar.