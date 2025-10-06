▲ El Teatro de la Ciudad fue la sede de la final del concurso México Canta por la Paz y Contra las Adicciones; logró que más de 14 mil personas participaran. El grupo invitado Intocable interpretó Estamos todos y lo acompañaron la totalidad de finalistas en el escenario. En la imagen, los triunfadores Sergio Maya, Galia Siurob y Carmen María. Foto María Luisa Severiano

Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 17

México cantó anoche en el Teatro de la Ciudad y lo hizo con jóvenes figuras que moldearán un nuevo tipo de ecosistema musical con narrativas que, en vez de hacer apología a temas negativos, basaron sus líricas en el amor, la esperanza y la nostalgia por una tierra.

México Canta por la Paz y Contra las Adicciones, concurso binacional y una estrategia del gobierno de México, tuvo su colofón en el Esperanza Iris, marco donde se coronaron con el Premio del público a mejor interpretación Sergio Maya, con su canción Quiero soñar, la cual, en su momento, fue coreada a capela por los presentes.

La mejor composición fue para Carmen María con Tanto para nada, que también interpretó. Los premios consisten en un contrato con una editora nacional, trasnacional o independiente, así como la producción de un elepé.

De los especialistas del Consejo Mexicano de la Música, se dio un tercer premio, que consta de un contrato discográfico con compañía. Éste fue para Galia Siurob con De menos a menos.

Por medio de una página, el público votó en 25 minutos tras la aparición del último finalista de 12 mil 448 intérpretes en México y 2 mil 444 mexicoestadunidenses que residen en Estados Unidos; de ellos nueve fueron clasificados durante las semifinales.

Cada persona hizo dos selecciones: una para mejor intérprete y otra para mejor composición, es decir, decidió si apoya a distintos concursantes o concentrará ambos sufragios en una persona.

Desde la Sultana regiomontana y Texas llegó Carolina Imperial. Entrenada en los estudios clásicos, Carolina es una dreamer y expresa: “lo que le corre por las venas” es la música regional mexicana. Interpretó Perdiendo de gana.