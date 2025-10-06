De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 16

Tras la votación de la reforma a la Ley de Amparo en el Senado, la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) adelantó que rechaza por completo esta iniciativa, “que pone en desventaja a las familias mexicanas” y aseveró que empleará todos los recursos a su alcance para intentar frenarla. El blanquiazul afirmó que los cambios acordados en la Cámara alta, en los que se incluyó un artículo transitorio que establece la retroactividad de la ley, “dan mayor protección al gobierno contra los ciudadanos. Lo raro es que la presidenta ya mostró su inconformidad al respecto desde la mañanera; siguen las contradicciones y conflictos entre ellos”, sostuvo el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero.