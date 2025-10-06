Política
Ver día anteriorLunes 6 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/06. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Rechaza el PAN reforma a la Ley de Amparo/
A nterior
S iguiente
 
Rechaza el PAN reforma a la Ley de Amparo
 
Periódico La Jornada
Lunes 6 de octubre de 2025, p. 16

Tras la votación de la reforma a la Ley de Amparo en el Senado, la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) adelantó que rechaza por completo esta iniciativa, “que pone en desventaja a las familias mexicanas” y aseveró que empleará todos los recursos a su alcance para intentar frenarla. El blanquiazul afirmó que los cambios acordados en la Cámara alta, en los que se incluyó un artículo transitorio que establece la retroactividad de la ley, “dan mayor protección al gobierno contra los ciudadanos. Lo raro es que la presidenta ya mostró su inconformidad al respecto desde la mañanera; siguen las contradicciones y conflictos entre ellos”, sostuvo el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero.

El líder partidista consideró que de ratificarse la minuta, “será mucho más complicado que una comunidad se proteja de una obra contaminante”.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto