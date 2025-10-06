▲ El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, compareció en la Cámara de Diputados el pasado 2 de octubre, como parte del análisis del primer Informe de gobierno. Foto Cristina Rodríguez y Marco Peláez

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, destacó los incentivos para la base magisterial otorgados durante la actual administración, entre ellos, la basificación de casi un millón de docentes, aumento salarial de 10 por ciento y la incorporación de una semana adicional de vacaciones.

En el marco del Día Internacional del Docente (celebrado ayer), el funcionario indicó que el magisterio es el motor de la transformación educativa y reconoció su compromiso con estudiantes y comunidades.

Mencionó que el gobierno actual impulsa políticas públicas orientadas a fortalecer la formación, profesionalización y desarrollo de los docentes, con el objetivo de brindar mejores condiciones para el ejercicio de su labor.

Entre las políticas públicas destacó el incremento salarial anunciado el 15 de mayo, de 9 por ciento retroactivo a enero de este año y del uno por ciento adicional a partir de septiembre pasado, así como la incorporación de una semana adicional de vacaciones, por lo cual el ciclo escolar comenzó el primer día del noveno mes.