Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 15

La Universidad Nacional Autónoma de México empieza a reactivarse. Hoy, más de 10 facultades y preparatorias regresan a clases presenciales, luego de que la semana pasada se había determinado de forma colectiva hacer paros y tener actividades en línea.

Con este retorno, son 38 entidades académicas las que tendrán actividades presenciales, con nuevos protocolos y medidas que contribuirán a reforzar la integridad del alumnado, en tanto que tres se mantienen con clases en línea y cuatro siguen en paro.

Por medio de comunicados oficiales, las facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía y Letras, Economía, Arquitectura, Ingeniería y Música, así como las preparatorias 2, 4, 5 y 8, informaron a sus alumnos que retoman las clases presenciales, a fin de que poco a poco puedan volver a la normalidad.

Además del regreso a las aulas, las entidades académicas de esta institución han establecido llevar a cabo mesas de trabajo con sus estudiantes sobre cómo reforzar la seguridad, acordar las necesidades más apremiantes y definir qué estrategias se pueden poner en marcha en función de sus instalaciones y conexiones con otras facultades.

Dos semanas del crimen en CCH Sur

Este lunes se cumplen dos semanas de los lamentables hechos ocurridos en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, por lo que algunas facultades y escuelas han decidido mantener clases en línea. Hasta tener garantía de cambios en luminarias y protocolos de vigilancia es cuando podrían retornar a sus planteles.

Aunque esta reanudación de actividades presenciales busca regresar a la normalidad, autoridades universitarias admitieron a La Jornada que no será tal cual, porque muchos alumnos siguen consternados y con cierto temor de reincorporarse a sus escuelas por las fake news que se propagaron la semana pasada y amedrentaron a la comunidad ante la supuesta colocación de artefactos explosivos o la realización de actos violentos contra estudiantes.