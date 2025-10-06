Georgina Saldierna

México buscará que las misiones electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) actúen con apego a su carácter técnico y no emitan juicios de valor sobre la forma en que los estados integrantes conforman su poder político, pues no tiene facultades para eso.

Alejandro Encinas, recién nombrado embajador ante el organismo multilateral, planteó lo anterior en el programa de trabajo que presentó ante el Senado, en el cual también destacó su oposición a que la institución hemisférica aborde el problema imperante en Nicaragua, pues ese país dejo de ser parte de la OEA desde noviembre de 2023.

Resaltó que México ha asistido a las reuniones del Grupo Voluntario sobre Nicaragua en calidad de observador y en el entendido de que esto no significa que sea integrante oficial de dicho agrupamiento.

También señaló que continuará apoyando la transición haitiana para alcanzar condiciones de seguridad, gobernanza, desarrollo sostenible y consenso político con legitimidad electoral.

Agregó que seguirá con el impulso que las iniciativas surgidas en el seno de la OEA respecto a Haití, se alinee al trabajo de Naciones Unidas.

Sobre Venezuela, estimó que el organismo multilateral no es el foro adecuado para desahogar los problemas de esta nación debido a la situación atípica de su membresía, pues aunque se le considera Estado-parte, no tiene una participación efectiva.