Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 14

En años recientes el flujo comercial entre México y Brasil ha sido esencialmente bajo y estático, por lo que una de las prioridades del recién nombrado embajador en la nación sudamericana, Carlos Eugenio García de Alba, es promover las ventajas que ofrece nuestro país a las empresas del gigante del sur a través del nearshoring.

Para dos naciones que suman 65 por ciento del producto interno bruto y 72 por ciento de las exportaciones de América Latina, la interacción comercial, industrial y financiera deja mucho que desear, señaló el diplomático al presentar su programa de trabajo ante el Senado.

Con ese panorama, destacó que una de sus metas es impulsar sectores donde hay sinergias, como el farmacéutico, la electromovilidad y las energías renovables, entre otros.

Comentó que no está conforme con que México sea el séptimo socio comercial de Brasil y que esta nación sea la sexta de México. Planteó su interés en llegar a estar entre los primeros cinco en el intercambio.