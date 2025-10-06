Enrique Méndez

Lunes 6 de octubre de 2025

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados evalúa la viabilidad de instalar el grupo de amistad México-Nicaragua, prevista para este martes y que preside el PT.

En la valoración se toma en cuenta la carta que la semana pasada los exiliados de ese país enviaron a la Cámara y en la que se quejaron de la “dictadura Ortega-Murillo”, mientras ese partido detalló que los grupos de amistad se refieren a una relación entre parlamentos y no entre gobiernos.

La convocatoria a la instalación se emitió en la versión en PDF de la Gaceta Parlamentaria del viernes, pero ya no aparece en la versión de texto simple.

Como parte del protocolo, se preveían mensajes de los coordinadores de Morena, del PT y del PRI, Ricardo Monreal Ávila, Reginaldo Sandoval Flores y Rubén Moreira Valdez, respectivamente. También de los embajadores de México en Nicaragua, Guillermo Zamora, y de ese país aquí, Juan Carlos Gutiérrez Madrigal, quien además firmaría el libro de visitantes distinguidos.