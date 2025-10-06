Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 12

La actuación de David Colmenares Páramo al frente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha sido la más criticada por los diputados, en un periodo en el que abundan las quejas de nepotismo y la concentración del poder en el denominado Grupo Oaxaca; escándalos por el despido de auditores incómodos y, sobre todo, el freno a la presentación de denuncias penales por irregularidades en el gasto público, como documentó desde febrero de 2023 la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara.

Desde entonces, dicho órgano que vigila a la ASF recomendó a los legisladores restructurarla a partir de un diagnóstico cuyos resultados del periodo 2010 y 2020 mantuvo congelados 4 mil 698 pliegos de observaciones y no presentó las denuncias administrativas y penales por un probable daño acumulado de 329 mil 125.3 millones de pesos.

Además, reportó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara que los pliegos de observación se dejaban “en seguimiento” para eludir las denuncias. El documento fue entregado a los legisladores, pero la comisión –que presidía el ahora senador del PRI Pablo Angulo, cercano a Alejandro Moreno–, lo congeló.

Tanto los diputados como auditores despedidos precisaron que Colmenares concentró atribuciones y modificó, en agosto de 2021, el reglamento interior para que sólo el auditor especial de seguimiento, Nemesio Ibáñez, cercano a él, interpusiera las denuncias penales.

Ese cambio provocó un embudo y en marzo de 2022 el propio Ibáñez reconoció ante diputados el rezago de las cuentas 2017 a 2019, con montos por aclarar de 110 mil 388 millones de pesos.