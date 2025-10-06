▲ Para este año, el INE asignó más de 7 mil millones de pesos a las fuerzas con registro nacional. Foto Cristina Rodríguez

Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 10

Cada año, los seis partidos políticos con registro nacional, en suma con sus representaciones estatales, así como los 64 partidos que únicamente cuentan con inscripción local, gozan de prerrogativas millonarias que rebasan los recursos que reciben, por ejemplo, las secretarías de Gobernación y de Economía en conjunto.

El presente año les otorgaron más de 14 mil 6.1 millones de pesos, de los cuales arriba de 7 mil 354 millones se asignaron tan sólo a los seis partidos políticos con registro nacional: Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC) y Morena.

En el caso de Gobernación y Economía, el presupuesto de ambas dependencias para este año suma 12 mil 711.3 millones de pesos.

Pese a los montos millonarios y la obligación por ley de rendir cuentas por tratarse de recursos públicos, en sus reportes de transparencia, la mitad no informa de los gastos que realiza, y el resto apenas comprueba una fracción de sus compras y contratos, muchos de ellos para la adquisición de gorras, mochilas, playeras, banderas o campañas en redes sociales.

Durante los foros para la reforma electoral, la regulación de los partidos ha sido un asunto que se ha expuesto sólo por unos cuantos ponentes, sin aterrizar a detalle en una nueva forma de control y transparencia de las prerrogativas.

Temas como la permanencia de las legislaturas plurinominales, voto electrónico o la continuidad de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), son los que han acaparado la agenda en las primeras audiencias públicas organizadas por la comisión presidencial encargada de la elaboración de la reforma, mientras que sobre el monto y regulación del uso de las prerrogativas, sólo se han presentado escasas propuestas que coinciden en el llamado a disminuir esos recursos.

Para este año, en el que sólo hubo elecciones municipales en Veracruz y Durango, los partidos políticos locales reciben 6 mil 651.8 millones de pesos, de acuerdo con los montos aprobados por cada uno de los Oples para el ejercicio 2025.