Alma E. Muñoz, Emir Olivares y César Arellano

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 6

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, prevé que durante las discusiones de la minuta de la reforma a la Ley de Amparo “se suprima o modifique” el transitorio donde se plantea la retroactividad.

Estimó que el documento llegará a San Lázaro hoy o mañana y su apro-bación tomará entre ocho y 10 días.

A su arribo al acto de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum ayer en el Zócalo, dijo que aún no sabe qué harán los senadores. Pueden “acudir a una fe de erratas, pero no sé qué vayan a hacer para modificar el transitorio”.

De su lado, el senador Manuel Huerta, quien presentó la reserva para introducir la retroactividad en los transitorios, minimizó lo ocurrido en el Senado.

Señaló que “no hay error” y afirmó que la presidenta Sheinbaum Pardo lo que quiere “es que se clarifiquen más las cosas”.

Aseguró que “se va a hacer un mejor fraseo y una corrección que nos dejará satisfechos a todos… todo va a salir bien”.

Desde el debate, agregó, se advirtió que “venía una campaña desde la derecha muy fuerte”, para intentar confundir al pueblo.