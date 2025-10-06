Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 6

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) felicitaron ayer a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su primer año de gobierno y ofrecieron diálogo y cooperación para fortalecer un México justo y democrático.

“Agradezco la invitación al primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum... La presencia de la #NuevaSCJN reafirma nuestro compromiso con la colaboración institucional y el respeto entre los Poderes. Sólo a través del diálogo y la cooperación podemos fortalecer un #MéxicoJusto, democrático y como un verdadero Estado de derecho”, publicó el ministro presidente, Hugo Agui-lar Ortiz.

Al acto en el Zócalo asistieron siete de los nueve integrantes del pleno; se ausentaron la ministra María Estela Ríos González y Arístides Guerrero García, quien se recupera de un accidente vehicular.