Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) felicitaron ayer a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su primer año de gobierno y ofrecieron diálogo y cooperación para fortalecer un México justo y democrático.
“Agradezco la invitación al primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum... La presencia de la #NuevaSCJN reafirma nuestro compromiso con la colaboración institucional y el respeto entre los Poderes. Sólo a través del diálogo y la cooperación podemos fortalecer un #MéxicoJusto, democrático y como un verdadero Estado de derecho”, publicó el ministro presidente, Hugo Agui-lar Ortiz.
Al acto en el Zócalo asistieron siete de los nueve integrantes del pleno; se ausentaron la ministra María Estela Ríos González y Arístides Guerrero García, quien se recupera de un accidente vehicular.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa señaló que el primer año de Sheinbaum “marca un nuevo rumbo para México” y celebró “el liderazgo de mujeres que inspiran, deciden y construyen un país más justo e igualitario”.
Loretta Ortiz destacó “el hecho histórico de ser la primera mujer en ocupar la Presidencia de la República”, y reiteró el compromiso de la Corte “con el diálogo y la defensa del Estado de Derecho”.
El ministro Irving Espinosa Betanzo refrendó “el compromiso de la @SCJN con una justicia cercana e imparcial”.
La ministra Lenia Batres compartió imágenes de su presencia en “el Informe de gobierno de la primera Presidenta de México”.