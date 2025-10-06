Alma E. Muñoz, Emir Olivares y César Arellano

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 5

En 2025, sin subir impuestos, “estaremos recaudando 500 mil millones de pesos más de presupuesto para la gente” en comparación con el año pasado, estimó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante el último mensaje de la rendición de cuentas que dio por todo el país, en ocasión de su primer Informe de gobierno, se mostró “segura de que llegaremos a un buen acuerdo con Estados Unidos y todas las naciones del mundo en relación con nuestras relaciones comerciales”.

A pesar de las “difíciles circunstancias internacionales, en este año nuestra economía está fuerte y se tiene un crecimiento anual de 1.2 por ciento, frente a los catastrofistas que anticipaban una caída”, señaló ayer.

Además, sostuvo, “la inversión extranjera directa fue récord en el primer semestre de 2025, el turismo creció 13.8 por ciento, el peso se mantiene por debajo de 19 por dólar; el desempleo se ubica en 2.7 por ciento y la inflación anual en septiembre fue de 3.7 por ciento”.

Frente a miles de asistentes, que no sólo colmaron el Zócalo capitalino, sino calles aledañas, la mandataria destacó que “cuando no hay corrupción alcanza para más”, y detalló los proyectos de infraestructura de su gobierno, así como de la continuidad que ha venido dando a los del sexenio pasado.

Anunció que en las próximas semanas presentará “un proyecto ambicioso: México país de innovación, que incluye el desarrollo del Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial”, así como el prototipo del vehículo eléctrico Olinia, como parte del Plan México.

De igual manera, los avances del taller de diseño de semiconductores, los proyectos de satélites nacionales y de un vehículo aéreo no tripulado fabricado 100 por ciento en México.