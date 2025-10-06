Lunes 6 de octubre de 2025, p. 5
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “la firme defensa de la soberanía nacional que ha encabezado”, y aseguró que la “gran transformación no la para nadie”.
Ni las mentiras “ni las difamaciones, ni los del viejo régimen ni la reacción conservadora, porque es la Presidenta más apoyada por el pueblo, y el pueblo sabe y manda”, aseveró frente a miles de ciudadanos que ayer se congregaron en el Zócalo capitalino, donde, afirmó, “nació la esperanza”, para escuchar el mensaje de la mandataria con motivo de su primer año de gobierno.
“Que se oiga bien y se oiga lejos: tenemos a la mejor Presidenta del mundo”, y llega a este Zócalo como “millones de mexicanas y mexicanos que han luchado por un país mejor; como llegó Andrés Manuel López Obrador encabezando la Cuarta Transformación de la vida pública de México”.
Al insistir en que en el corazón del país “comenzó la revolución de las conciencias que se hizo gobierno para desterrar el régimen de privilegios y corrupción”, Brugada manifestó: “no vamos a dar ni un paso atrás en la transformación de esta gran ciudad”.
Usted nos dejó “los mejores resultados en esta gran ciudad”, apuntó, y destacó la disminución de 60 por ciento en delitos de alto impacto y 40 por ciento en homicidios, además de que “se duplicó el porcentaje de mujeres que se sienten seguras.
“Somos parte de un movimiento, de la Cuarta Transformación, que hoy da patria a los de abajo, a los humillados y olvidados por una élite arrogante y corrupta.”
Brugada destacó que seguirá haciendo historia, “cumpliendo el mandato del pueblo, trabajando sin descanso para continuar con su legado (de la Presidenta) y consolidando a la Ciudad de México como la capital de la electromovilidad, la de mayor inversión y empleo, la más educadora y sustentable, la más deportiva, recreativa, cultural y moderna, y la más conectada”.
Además, “la capital de los Pilares y las Utopías, la que construye paz y seguridad con la mejor policía, la que hace justicia a sus pueblos originarios y la que está derrumbando los muros de la desigualdad, la discriminación, el racismo, el clasismo y el machismo”. También, “la ciudad más feminista con el primer sistema público de cuidados”, sostuvo.
La jefa de Gobierno destacó que Sheinbaum “sigue transformando esta ciudad con grandes proyectos estratégicos”, por lo cual le agradeció “el gran esfuerzo por traer más bienestar con programas sociales, más agua con el plan hídrico y más hermosos trenes que servirán para conectarnos con todo el país”.