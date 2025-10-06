Emir Olivares, Alma E. Muñoz y César Arellano

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 5

Desde el llamado “corazón político” del país, el histórico Zócalo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que la estrategia de seguridad en México se determina de manera soberana y ninguna fuerza externa interviene en las decisiones que corresponden sólo a la nación.

“Para que no haya duda, la política de construcción de la paz se decide soberanamente en México. Nadie influye en ella, sólo nuestra honestidad, convicción, certeza y perseverancia”, acotó ante las intenciones intervencionistas que se expresan en la nueva dinámica regional.

En su discurso por el cierre de su gira de rendición de cuentas, ayer, ante un Zócalo repleto de miles de simpatizantes, la mandataria dio a conocer las últimas cifras en materia de reducción de la criminalidad en México, en particular en homicidios dolosos.

“Esta mañana me dieron los resultados hasta el mes de septiembre: en 12 meses hemos reducido el homicidio doloso en 32 por ciento; es decir, entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 se cometieron 27 homicidios diarios menos”, apuntó.

La mandataria federal adelantó algunos de los datos en materia de seguridad alcanzados en un año de su administración, aunque no definió el número de asesinatos promedio al día registrados el mes pasado. La última cifra aportada por el gabinete de seguridad indica que en septiembre de 2024 en México se reportaban 86.9, y agosto de 2025 cerró en 59.2.