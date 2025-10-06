Política
Llegaron más de 400 mil de todo el país
 
Periódico La Jornada
Lunes 6 de octubre de 2025, p. 4

El Gobierno de la Ciudad de México reportó la asistencia de más de 400 mil personas al mitin realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con motivo de su primer año de administración.

En un comunicado, reportó saldo blanco durante la concentración en el Zócalo capitalino, adonde llegaron ciudadanos provenientes de todas las entidades del país y de las 16 alcaldías de la capital, “para participar en una jornada caracterizada por el orden y el entusiasmo ciudadano”.

El mitin, indicó, se caracterizó por su amplia participación social, ambiente de respeto y “la expresión de apoyo y reconocimiento” a la Presidenta, “cuya gestión ha contado con el respaldo y la confianza de la población”.

