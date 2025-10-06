▲ En medio de la celebración de ayer en el Zócalo surgieron entre la multitud gritos en exigencia del fin del genocidio en Palestina. Foto Marco Peláez

Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 4

Todos los caminos confluyeron en el Zócalo este domingo. Y las calles aledañas también eran una romería antes de que la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rindiera ante la multitud el Informe de su primer año de gobierno.

Acudieron al corazón de la República, como definiera la propia Sheinbaum, para escucharla lanzar un mensaje rotundo: “quien traicione al pueblo, quien robe al pueblo, enfrenta la justicia. El poder no es para enriquecerse, es para servir con humildad...”

Era un día de celebración para los cuatroteístas que llegaron a arropar a la mandataria. O casi para todos. Alguien en este Zócalo tuvo seguramente un día incómodo: el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, quien, como el resto de los invitados especiales, con excepción de los gobernadores, quedó literalmente atrás de las rejas.

En una mañana muy de otoño, en la Plaza de la Constitución ayer se puso fin una inédita manera de presentar un Informe de gobierno. La Presidenta recorrió durante un mes las principales plazas de los estados para asegurar a los mexicanos: “nuestro país transita por un camino de justicia social…”

Así, durante 56 minutos ella desgranó las cifras de sus logros. Fue un apretado resumen de 365 días donde no han faltado algunas turbulencias políticas, sobre todo en la relación con el vecino del norte y su nuevo gobierno. Sin embargo, ayer la mandataria recurrió nuevamente a la ponderación, y sólo hizo una referencia directa y optimista: “llegaremos a un buen acuerdo (comercial) con Estados Unidos”. Pero otras hubo donde la alusión se entendía claramente.

Desde el inicio del discurso, Sheinbaum dedicó sentidas expresiones de afecto y compromiso al fundador de todo este movimiento político: Andrés Manuel López Obrador.

Vehemente, la Presidenta hizo una elegía a su antecesor: “fue, es y será siempre un ejemplo de honradez, austeridad y profundo amor a México. Nunca se rindió ante la presión, nunca se vendió a los poderosos, nunca se apartó de sus principios. Y, escúchenlo bien: ¡su Presidenta tampoco lo hará!”

Y no dudó en sincerarse: el rumbo del país es una herencia del tabasqueño. Todo, rubricado con una frase dirigida a quienes, aseguró, pugnan por la división entre ambos liderazgos: “no lo lograrán”, vaticinó.

Más adelante, y no obstante lo colmado del Zócalo, entre la celebración surgieron gritos perfectamente audibles, desesperados: “¡Paren el genocidio en Palestina!” Un grito que llevaba implícita la demanda contundente al gobierno de Sheinbaum de dar un golpe de timón en la política exterior mexicana hacia el conflicto en Gaza.

Con enjundia, corearon nuevamente sus reclamos cuando ya Sheinbaum se presentaba ante la multitud; portando algunas banderas palestinas exigieron la ruptura de relaciones con Israel.