¿Quién frena al Toluca?
iete triunfos; siete goleadas, y nadie detiene al Toluca. Antonio Mohamed está trepado en los cuernos de la luna como estratega de los Diablos rojos y tiene la mesa puesta para superar la marca de su maestro Enrique Meza. El Turco Mohamed (55 años, argentino naturalizado mexicano) fue dirigido en Toros Neza por El Ojitos Meza en aquel plantel colorido, carismático y de vistoso juego que hizo las delicias de la afición nezatlense, que de puro gusto le gritaba jocosa a su ídolo desde la tribuna: “¡vamos Mojamón!” y “¡muy bien Lonjamed!”. Así azuzaba al creativo volante, quien a pesar de lidiar con su sobrepeso, desplegaba habilidad y fantasía sobre la grama. Era el líder incuestionable de la plantilla que llegó a la final del Verano 1997, la cual perdió frente a las Chivas…
Y es que horas antes del aquel juego decisivo en el estadio Jalisco, Meza negoció su contrato con el dueño, el empresario Juan Antonio Hernández, quien lo maltrató, le dijo que los Toros Neza jugaban solos, que el técnico era lo de menos; el equipo se desplomó y el timonel se fue a brillar con el Toluca, conquistó el cetro del Verano 1998, 1999 y 2000… Luego, en otra etapa al frente de los choriceros, llegó a la final del Apertura 2012, donde se topó contra los Xolos de Mohamed (técnico desde 2003), ahí fue donde el alumno superó en duelo directo a su maestro, al conquistar el único título que ostentan los fronterizos. Antonio siempre ha mencionado a El Ojitos Meza entre los estrategas de los que más aprendió. Ahora puede acercarse a su marca ganadora con los escarlatas.
El Turco, quien también hizo campeón al América y Monterrey, armó un gran plantel y tiene en Paulinho al bicampeón de goleo. Es el actual monarca de Liga y Campeón de campeones, y la semana pasada, en un duelo con final trepidante en Carson, California, Toluca se impuso 3-2 al Galaxy para adjudicarse el trofeo Campeones Cup, regresó trasnochado por el viaje y los festejos, y el sábado le pegó 4-2 al León… La directiva olfatea otro etapa gloriosa y la opción de rebasar a Chivas en títulos en el futbol mexicano (detrás del América), así que extendió contratos a Alexis Vega, Jesús Angulo y Marcel Ruiz, mientras el timonel firmó hasta diciembre de 2026…, aunque con Mohamed nunca se sabe, de pronto le da por botar todo, hacer maletas e irse.
En el balompié brasileño las derrotas fácilmente se convierten en tragedias. La eliminación de la Sub-20 desató una mezcla de enojo, indignación y tristeza en el gigante sudamericano donde el futbol es religión. En Chile 2025 por primera vez la verdeamarela fue echada en la fase de grupos y las alarmas están encendidas… México no lanza las campanas al vuelo, pero se queda con la satisfacción de haber avanzado a octavos en el denominado “grupo de la muerte”, por encima de la favorita España que pasó en tercer lugar, y tras haber vencido a Marruecos en un partido de matices, sin claro dominador. Los tricolores, pese a su juventud, exhibieron mucha concentración para preservar el marcador favorable, algo que no se ve ni en la selección mayor.
El Tri, conducido por Eduardo Arce, tiene fresco en la memoria el pasado glorioso con equipos juveniles (¡ya después los directivos se encargarán de olvidar a los jugadores en un rincón y seguirán inundando la liga de foráneos!) y por lo pronto está en octavos de final, mañana enfrenta al anfitrión Chile, que avanzó como segundo del grupo A. Tras la revisión médica, todo indica que el juvenil de Cruz Azul, Mateo Levy, no tendrá consecuencias graves y el drama de observar que lo sacaban del partido ante los marroquíes inmovilizado, inconsciente y en camilla quedó en mero susto… En la fase de grupos destacaron Japón y Argentina, ambos con ramillete de tres victorias.
El adolescente Gilberto Mora continúa acaparando reflectores y elogios por mostrarse como un jugador eficiente, buen lector del juego y que sin agobio asume el liderazgo de una plantilla que sigue su ejemplo en la cancha… Tigres y Cruz Azul se trenzaron en intenso partido en el que los capitalinos arrebataron el empate, América goleó al Santos mientras al deprimido Puebla ya le gana hasta el Querétaro… El Tri está en deuda tras los empates ante Japón y Corea del Sur, y con un injerto amarillo –seis americanistas– espera dar una satisfacción el sábado en choque amistoso ante la Colombia de James Rodríguez.