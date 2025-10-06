S

iete triunfos; siete goleadas, y nadie detiene al Toluca. Antonio Mohamed está trepado en los cuernos de la luna como estratega de los Diablos rojos y tiene la mesa puesta para superar la marca de su maestro Enrique Meza. El Turco Mohamed (55 años, argentino naturalizado mexicano) fue dirigido en Toros Neza por El Ojitos Meza en aquel plantel colorido, carismático y de vistoso juego que hizo las delicias de la afición nezatlense, que de puro gusto le gritaba jocosa a su ídolo desde la tribuna: “¡vamos Mojamón!” y “¡muy bien Lonjamed!”. Así azuzaba al creativo volante, quien a pesar de lidiar con su sobrepeso, desplegaba habilidad y fantasía sobre la grama. Era el líder incuestionable de la plantilla que llegó a la final del Verano 1997, la cual perdió frente a las Chivas…

Y es que horas antes del aquel juego decisivo en el estadio Jalisco, Meza negoció su contrato con el dueño, el empresario Juan Antonio Hernández, quien lo maltrató, le dijo que los Toros Neza jugaban solos, que el técnico era lo de menos; el equipo se desplomó y el timonel se fue a brillar con el Toluca, conquistó el cetro del Verano 1998, 1999 y 2000… Luego, en otra etapa al frente de los choriceros, llegó a la final del Apertura 2012, donde se topó contra los Xolos de Mohamed (técnico desde 2003), ahí fue donde el alumno superó en duelo directo a su maestro, al conquistar el único título que ostentan los fronterizos. Antonio siempre ha mencionado a El Ojitos Meza entre los estrategas de los que más aprendió. Ahora puede acercarse a su marca ganadora con los escarlatas.

El Turco, quien también hizo campeón al América y Monterrey, armó un gran plantel y tiene en Paulinho al bicampeón de goleo. Es el actual monarca de Liga y Campeón de campeones, y la semana pasada, en un duelo con final trepidante en Carson, California, Toluca se impuso 3-2 al Galaxy para adjudicarse el trofeo Campeones Cup, regresó trasnochado por el viaje y los festejos, y el sábado le pegó 4-2 al León… La directiva olfatea otro etapa gloriosa y la opción de rebasar a Chivas en títulos en el futbol mexicano (detrás del América), así que extendió contratos a Alexis Vega, Jesús Angulo y Marcel Ruiz, mientras el timonel firmó hasta diciembre de 2026…, aunque con Mohamed nunca se sabe, de pronto le da por botar todo, hacer maletas e irse.