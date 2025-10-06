▲ La Estatua de la Libertad, en Nueva York, ha dejado de tener la placa con la leyenda que recibía a todos los extranjeros. Foto Freepik, wirestock

Y

a se retiró esa invitación famosa de la Estatua de la Libertad de “Dadme a tus cansados, a tus pobres, a tus masas amontonadas que anhelan respirar en libertad”, que estaba grabada en su pedestal. Tal vez ha llegado el momento de girar esa estatua para que se fije en su propio país.

Muchos recordamos que, además de proclamarse ejemplo democrático y defensores mundiales de la libertad, durante décadas los estadunidenses generosamente ofrecían exportar su democracia, libertades y su forma de gobierno a todo el mundo –o eso decían (bueno, si habían condiciones, y a veces podían hasta cambiar regímenes en nombre de ese noble objetivo).

Recordamos los programas, becas y asesorías para que los mexicanos y latinoamericanos aprendiéramos cómo ser democráticos. Millones se gastaron para impulsar reformas de sistemas electorales y legislaturas, incluidas las estructuras de los poderes judiciales y más, a fin de ampliar y hacer valer, decían, los derechos y libertades de los ciudadanos, así como hacer florecer la democracia al estilo estadunidense.

Recordamos que Washington y sus instituciones –Usaid, el Fondo Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) y varias fundaciones– otorgaban fondos para todo tipo de organizaciones y centros en México y América Latina que ofrecían programas de educación, capacitación electoral, la vigilancia de los derechos humanos, además de la promoción de una nueva invención curiosa llamada “sociedad civil” y sus representantes (casi siempre no electas, pero eso es otro asunto), las ONG.

Recordamos incluso que ofrecieron talleres, informes, libros e intercambios como parte de sus programas de promoción de la democracia. Varios activistas, académicos, políticos, líderes sociales y hasta periodistas (lo que hoy son los influencers) fueron invitados a foros y reuniones sobre democracia y sus anexos. La Usaid invitaba a políticos a que se dieran una vuelta por Estados Unidos para ver en vivo su experimento democrático.

Tenemos en la memoria cenas de gala en Washington en las que se otorgaban premios a los declarados “demócratas del año” de otras partes del mundo por la NED (cuyos beneficiarios insistían en que era una entidad no gubernamental, pero el postre era pastel de chocolate decorado con una imagen del Capitolio en chocolate blanco).