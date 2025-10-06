A

llá por mayo de 2023, al tóxico barón Germán Larrea le cantaron Las golondrinas: se le apestó la compra de Banamex –puesto en venta por Citibank–, toda vez que esta trasnacional estadunidense desechó el “trato directo con un inversionista” (hasta ese momento el magnate era el principal postor) y optó por vender su filial por medio de una oferta pública en el mercado accionario. Tras ese anuncio, lo dicho por el entonces presidente López Obrador puso al borde del infarto a la oligarquía nacional, especialmente a la financiera.

En ese entonces, le preguntaron al ex mandatario: “¿su gobierno le entraría a la adquisición de Banamex?”, y la respuesta del tabasqueño fue clara: “bueno, si (Larrea) ya no lo va a comprar, pues hay la posibilidad de crear una asociación público-privada. En el supuesto de que (el precio de venta) fuera de 7 mil millones de dólares, tienen que pagar como 2 mil millones o un poco más de impuestos; entonces, ya quedan, ¿qué?, 5 mil, y a la gente de México le interesaría tener acciones y otro tanto lo pondría el gobierno para que se tuviera mayoría”.

Tras esa declaración, la aspiración de Larrea quedó formalmente enterrada y los oligarcas convulsionados. Pero no pasó a mayores el preinfarto ni la eventual compra de Banamex por parte del gobierno. De hecho, Citibank se tomó con calma la operación de compraventa y poco más de dos años después del fallido intento del magnate, éste, ya con otro gobierno, anuncia su interés de retomar la adquisición de esa institución bancaria.

Para dar una idea de la historia reciente (últimos 43 años) de Banamex, vale recordar que en 1982 fue estatizado por José López Portillo; semi reprivatizado por Miguel de la Madrid (1983); reprivatizado en su totalidad por Carlos Salinas de Gortari (1991), “rescatado” por Ernesto Zedillo (1995), extranjerizado por Vicente Fox (2001) y puesto a la venta por Citigroup (a partir de 2022). Lo que no se ha modificado (a partir de 1995) es que los únicos que pagaron, pagan y seguirán pagando por los excesos de banqueros y sus gerentes en Los Pinos son los mexicanos, a quienes por decisión de Zedillo y sus legisladores prianistas les endilgaron la factura del Fobaproa, mientras los “rescatados” no han dejado de hincharse de ganancias. Entonces, la propiedad de Banamex tendría que ser de los mexicanos.