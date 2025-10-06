E

n el primer semestre del año (cifras promedio de las ENOE del 1er y 2o trimestres) la población del país se ubicó en 130.5 millones de habitantes (0.5% sobre 2024), de los cuales 102.4 m (78.5%) tienen la edad laboral estadística de 15 años o más (gráfico 1). Según nuestra clasificación UNITÉ, de ésta última cifra 66.0 m son población económicamente activa (PEA) y 36.5 m no activa. De la PEA el 89.8% (59.2 m) es población ocupada (sin crecimiento en el año) y el 10.2% (6.7 m) es desocupada (3.0% sobre 2024) de la cual 2.4 está en desocupación abierta y 7.9% en pasiva o “disponible”.

Por posición en la ocupación, los asalariados aumentaron 0.4%, los empleadores 1.5, los trabajadores por cuenta propia 0.3, y los no remunerados disminuyeron -8.9%

Por sectores, la población ocupada en el primario (agropecuario) disminuyó -1.4% a 6.2 millones de personas; la ocupada en el secundario (industria) disminuyó -2.1% a 14.6 m; y sólo la ocupada en el sector terciario (servicios) aumentó 0.9% a 38.0 millones de personas (gráfico 2).

Por ingreso, las personas ocupadas que perciben hasta un salario mínimo (sm) siguen en aumento (a la par que el sm), representan ya el 39.5% del total ocupado y es el único nivel con crecimiento (1.6%); el siguiente nivel de más de uno y hasta dos sm representa el 29.3 del total y decreció -6.6%; y el nivel de más de dos y hasta tres sm representa el 6.0% del total y decreció -25.0%. En estos tres niveles (hasta 3 sm) están 3/4 partes de la población ocupada, lo cual da una idea de la precariedad mayoritaria de los ingresos (gráfico 3). Quienes no especifican su ingreso son ya el 17.4%.