▲ Ricardo Monreal y Adán Augusto López, coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado, asistieron al cierre de la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum para difundir entre la población su primer Informe de gobierno. Foto Marco Peláez

Z

ócalo lleno, con notable presencia de estructuras corporativas: el charrismo del SNTE, ahora significativamente pintado de guinda; la “CTM-4T”, llamada Catem, del indefendible empresario y diputado monrealista Pedro Haces; la corruptísima herencia sindical petrolera de Carlos Romero Deschamps, ahora encabezada por Ricardo Aldana. Hartos autobuses, contingentes, banderolas, pitidos de locomotora (¿el gánster Víctor Flores, cacique de lo que fue el sindicato ferrocarrilero, ya “redimido”?), pero, por encima de todo, una concurrencia importante de personas de a pie, con asistencia individual convencida y esperanzada; la base social de la Cuarta Transformación que sigue fielmente empujando para sostener el proceso de cambio esperado.

Retórica sin destinatarios expresos pero fácilmente identificables. No más un sistema judicial de amparos (refugio de evasores) que sirva a empresarios mala paga, se apelliden o no Salinas Pliego, para prolongar indefinidamente el cumplimiento de obligaciones fiscales; la reiteración de que quien robe y traicione al pueblo enfrentará a la justicia, sin que se hubieran pronunciado los nombres de Adán Augusto o de vicealmirantes de tío hasta ahora intocado; la insistencia en que México no se doblegará ante presiones extranjeras, sin mencionar a Donald Trump, y que la política de construcción de la paz se decide soberanamente en México, sin señalar a la DEA, el Pentágono, la Casa Blanca o instancias intervencionistas similares.

La bandera de la unidad 4T por delante, la invocación de Andrés Manuel López Obrador, la promesa de no romper y el argumento de que es la oposición la que impulsa la idea de un distanciamiento respecto a Palenque, en tanto que Adán Augusto López Hernández y otros quienes un año atrás habían estado de espaldas, desatentos, cuando la presidenta pasaba caminando, ahora eran enviados a segunda fila, valla de por medio, sin cuando menos un saludo presidencial a la distancia.

Informe en la capital del país (con discurso empalagoso y olvidable de Clara Brugada) que cerró la gira nacional dedicada a difundir el informe oficial presentado al iniciar septiembre ante el Congreso.