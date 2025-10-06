N

o fue una invectiva, pero sí un claro recordatorio de los deberes que tienen los altos mandos militares de la nación. Estaban reunidos en Veracruz, el fin de semana, en la doble celebración del 204 Aniversario de la Armada y los 201 años de promulgación de la Constitución de 1824. La comandanta Suprema de las fuerzas armadas, Claudia Shein-baum, dijo a generales y almirantes: “Lo contrario a la honestidad es la corrupción, la que debe verse siempre como lo que es: la traición a todos los valores; es deslealtad, por eso, no puede tener cabida en nuestras instituciones”. Y debe sancionarse. Para que no quedara duda a qué se refería, agregó: “¿De qué sirve el dinero mal habido si con él se pierde la reputación yel legado?” El país ha seguido con azoro el es-cándalo de corrupción huachicolera que ha man-chado a una institución intachable: la Marina. Hay un contralmirante detenido junto con varios cómplices. La Presidenta suavizó el momento felicitando a los secretarios de Marina y Defensa, almirante Raymundo Morales Sánchez y general Ricardo Trevilla, presentes en el acto, por su entrega, honestidad y patriotismo.

Retiro en Palenque

Alguien se emocionó en Palenque cuando escuchó estas palabras de la presidenta Sheinbaum en su primer Informe de gobierno: “Andrés Manuel López Obrador fue, es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo de México. Nunca se rindió ante la presión, nunca se vendió a los poderosos, nunca se apartó de sus principios. Y escúchenlo bien: su Presidenta, tampoco lo hará, porque tenemos convicciones, tenemos principios”. No los distanciarán.

Una máxima de Slim

“Cuando tengas dudas en hacer algo, haz la mitad”, dice Carlos Slim. La lógica de la frase es que, si algo sale mal sólo pierdes la mitad y si ganas no lamentarás que te quedaste fuera por completo. Slim apuesta fuerte en Pemex, aunque le deben, supuestamente, 700 millones de dólares. Grupo Carso firmó un contrato para perforar hasta 32 pozos en la zona de Tierra Blanca, Veracruz. El contrato es para que las subsidiarias GSM Bronco y MX DLTA NRG 1 desarrollen y financien durante los próximos tres años el campo Ixachi, uno de los yacimientos más importantes del país. Algo sabe don Carlos que el resto de los mortales ignoramos.