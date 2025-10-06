Corrupción es deslealtad: Sheinbaum a fuerzas armadas // No la harán pelear con Andrés Manuel // Slim invierte en Pemex
o fue una invectiva, pero sí un claro recordatorio de los deberes que tienen los altos mandos militares de la nación. Estaban reunidos en Veracruz, el fin de semana, en la doble celebración del 204 Aniversario de la Armada y los 201 años de promulgación de la Constitución de 1824. La comandanta Suprema de las fuerzas armadas, Claudia Shein-baum, dijo a generales y almirantes: “Lo contrario a la honestidad es la corrupción, la que debe verse siempre como lo que es: la traición a todos los valores; es deslealtad, por eso, no puede tener cabida en nuestras instituciones”. Y debe sancionarse. Para que no quedara duda a qué se refería, agregó: “¿De qué sirve el dinero mal habido si con él se pierde la reputación yel legado?” El país ha seguido con azoro el es-cándalo de corrupción huachicolera que ha man-chado a una institución intachable: la Marina. Hay un contralmirante detenido junto con varios cómplices. La Presidenta suavizó el momento felicitando a los secretarios de Marina y Defensa, almirante Raymundo Morales Sánchez y general Ricardo Trevilla, presentes en el acto, por su entrega, honestidad y patriotismo.
Retiro en Palenque
Alguien se emocionó en Palenque cuando escuchó estas palabras de la presidenta Sheinbaum en su primer Informe de gobierno: “Andrés Manuel López Obrador fue, es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo de México. Nunca se rindió ante la presión, nunca se vendió a los poderosos, nunca se apartó de sus principios. Y escúchenlo bien: su Presidenta, tampoco lo hará, porque tenemos convicciones, tenemos principios”. No los distanciarán.
Una máxima de Slim
“Cuando tengas dudas en hacer algo, haz la mitad”, dice Carlos Slim. La lógica de la frase es que, si algo sale mal sólo pierdes la mitad y si ganas no lamentarás que te quedaste fuera por completo. Slim apuesta fuerte en Pemex, aunque le deben, supuestamente, 700 millones de dólares. Grupo Carso firmó un contrato para perforar hasta 32 pozos en la zona de Tierra Blanca, Veracruz. El contrato es para que las subsidiarias GSM Bronco y MX DLTA NRG 1 desarrollen y financien durante los próximos tres años el campo Ixachi, uno de los yacimientos más importantes del país. Algo sabe don Carlos que el resto de los mortales ignoramos.
Datos duros
Para que no crean mentiras, guiñó Claudia, estas son las cifras verídicas de las obras del gobierno de la 4T iniciadas por el ex presidente López Obrador. El Tren Maya ha transportado a 1.7 millones de pasajeros. Desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles han viajado 15 millones de personas y se han movilizado casi un millón de toneladas de carga. La Refinería Olmeca produce, en promedio, 270 mil barriles diarios de petrolíferos. Y Mexicana de Aviación ha transportado 750 mil pasajeros.
Díselo a Claudia
Asunto: todólogos
Comparto con usted información del perfil de algunos directores generales de los centros de la SICT (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes) en los estados, una dependencia considerada 100 por ciento técnica. Tienen a su cargo la supervisión y revisión de proyectos y obras de calidad. ¿Dónde quedan los técnicos especialistas? Coahuila, Mauricio Tanech Sánchez Ángeles, sociólogo; Nuevo León, Jorge Villafranca Martínez, licenciado en derecho; Aguascalientes, Leslie Mayela Figueroa Treviño, licenciada en comunicación organizacional y maestría en ética y derechos humanos; San Luis Potosí, Elí César Eduardo Cervantes Rojas, licenciado en educación primaria.
Pablo Juan Mendoza Santos
Twiteratti
Lo preocupante, además del delito de Omar Bravo, es la forma en que “la afición” hace burla de lo sucedido. Estamos hablando de un agresor sexual, en un México donde los delitos contra menores son una constante.
Adrianelly Hernández @Nellyfut
FaceBook: galvanochoa
Tiktok: galvanochoa
X: @galvanochoa
Instagram: galvanochoa
Correo: galvanochoa@gmail.com