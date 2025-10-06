Solidaridad con Jorge Armando Rocha

S

aludamos al compañero periodista Jorge Armando Rocha y nos solidarizamos con él por la denuncia de amenazas que, señala, ha recibido de abogados del despacho Zebadúa & Murguía Luna Ramos Abogados (https://zmlr.mx/)

No debemos permitir que el crimen de la extorsión siga avanzando en nuestro país y debemos denunciarlo como cualquier otro tipo de delito. Exigimos a las autoridades que den la seguridad necesaria para el compañero periodista Jorge Armando Rocha y su familia.

Por la coordinación de Foro Petróleo y Nación, Antonio Gershenson, Daniel Huerta Frías, Eduardo Romero Bringas, Mario Galicia Yépez, Héctor Marín Rebollo, Hervey González, Juan José Dávalos, Paco Martínez Marcué y Ruxi Mendieta

Se suman a condena mundial por el genocidio en Palestina

La Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina capítulo México (Sepla-Mex) agradece la generosidad de El Correo Ilustrado de La Jornada, espacio siempre abierto para todos desde hace 40 años, y se une a la condena mundial del genocidio del pueblo palestino y al reconocimiento del Estado palestino.

El genocidio cometido por el criminal de guerra Netanyahu, con su cómplice Donald Trump, muestra el horror que lleva consigo la decadencia del imperialismo que utiliza, cada vez más, la fuerza bruta para contener la respuesta popular en el mundo. Es una política permanente del gobierno de Israel dominado por los sionistas.

Entre el 8 de octubre de 2023 y el 8 de octubre de 2025 se cumplieron dos años, 730 días de este crimen que ha asesinado a más de 100 mil palestinos y herido a más de 150 mil, en su mayoría mujeres, ancianos y niños. La Corte Penal Internacional ha condenado el genocidio y ordenado el arresto de Netanyahu, así como de su ex ministro de Defensa Yoav Galant.

Nos solidarizamos con los más de 450 activistas internacionales de 45 países de la Global Sumud Flotilla que intentaron romper el cerco israelí para llevar agua y alimentos al pueblo palestino; en particular, con los siete mexicanos y los dos colombianos. Redoblemos nuestra solidaridad con el pueblo palestino.

Arturo Guillén, Sergio Cámara, Patricia Pozos, Abelardo Mariña Flores, Daniela Castro-Alquicira, Alejandro López Bolaños, Germán Sánchez Daza y Josefina Morales

Polvo de estrellas

Bajar por un rato del auto, del Metro, del segundo piso del Periférico, de la cola del súper y de tu celular. Parar por un momento esta loca carrera de estar sin estar, de ver sin ver y de ser sin ser. Ver las estrellas en el silencio de la noche y recordar que somos “polvo de estrellas”. Si el esmog nuestro de cada día no te permite ver las estrellas, velas en tus ojos cuando te miras en el espejo y en los ojos de la persona que amas, y si puedes, también en los ojos de tu vecino, aunque no lo ames, porque también son polvo de estrellas, como tú.

Entre amarse y aRmarse sólo hay una R de diferencia de tanto desamoR.