▲ José Luis Espert, diputado del partido La Libertad Avanza (derecha), del presidente de Argentina, Javier Milei (izquierda), renunció ayer a su candidatura legislativa tras reconocer pagos de un empresario investigado por narcotráfico, un caso que el Ejecutivo atribuyó a “una operación siniestra” de la oposición de cara a los comicios de fin de mes. El gobierno ha enfrentado recientes reveses en el Congreso, donde fueron revertidos un par de vetos del ultraderechista. Imagen de 2024 durante la presentación del libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica. Foto e información Afp