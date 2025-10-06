Ap

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 33

París. El nuevo primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, nombró ayer un gobierno y trajo de vuelta al ex ministro de Finanzas Bruno Le Maire para servir en el ministerio de Defensa, donde ayudará a supervisar el apoyo militar francés a Ucrania y abordar las amenazas ala seguridad europea planteadas por Rusia.

Otros puestos claves en el nuevo gabinete, anunciados por la oficina del presidente Emmanuel Macron, permanecen en gran medida sin cambios: el conservador Bruno Retailleau sigue de ministro del Interior, a cargo de la policía y la seguridad interna; Jean-Noël Barrot permanece de canciller, y Gérald Darmanin, en el ministerio de Justicia.

El nuevo gobierno minoritario de Lecornu podría ser corto, enfrentando hostilidad en el Parlamento donde carece de una mayoría estable. Los opositores de Macron en la izquierda de la Asamblea Nacional suman fuerzas para destituir a Lecornu con un voto de no confianza, y el partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen presiona por elecciones legislativas anticipadas.