Lunes 6 de octubre de 2025, p. 32

Sin ahondar en detalles del estado de salud e integridad de los seis mexicanos que participaron en la Global Sumud Flotilla y están detenidos por el régimen de Israel, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que se gestionaron “algunos medicamentos” que requerían.

En un comunicado emitido anoche, la cancillería informó que trabaja con las familias de los seis connacionales, a quienes ha dado a conocer detalles de su próxima repatriación.

“La SRE informa que el embajador de México en Israel (Mauricio Escanero) se entrevistó nuevamente con las personas mexicanas que se encuentran en el centro de detención de Ketziot. Ha conversado con todas ellas y gestionado algunos medicamentos que requieren a través de los canales diplomáticos”.