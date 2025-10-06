Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 32

Madrid. A su llegada a Madrid, 21 de los 49 activistas españoles interceptados y detenidos en aguas internacionales integrantes de la Global Sumud Flotilla denunciaron ayer haber sido golpeados, amenazados y relataron que constantemente los militares israelíes les apuntaban con sus armas de fuego a la cabeza y al corazón.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, exigió en la red social X la liberación de los 170 activistas que permanecen en una prisión y que “ fueron interceptados cruelmente por las fuerzas israelíes al acercarse a las costas de Gaza. ¡Cese la impunidad de los sionistas genocidas y sus cómplices!”

Entre los voluntarios repatriados figuran la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau y otros parlamentarios y sindicalistas que criticaron la actuación violenta de los soldados israelíes durante su detención y en el periodo de reclusión previo a su deportación.

El aeropuerto de Madrid se llenó de simpatizantes con la causa Palestina y de la flotilla, así como familiares y amigos que acudieron a recibirlos. La ministra de Sanidad, Mónica García, de la coalición de izquierdas Sumar, acudió con un grupo médico para recibirlos y realizarles una revisión general de su estado de salud.

Algunos activistas hablaron ante los medios de comunicación para dar a conocer el trato que recibieron: “nos han golpeado, nos han arrastrado, nos han atado de pies y manos, nos han metido en jaulas, nos han insultado, nos han impedido dormir, nos han negado asistencia médica. No hemos tenido acceso a agua potable en ningún momento, nos han dado comida caducada después de dejarnos 48 horas sin comer. Es tortura. Israel ha querido tener una actitud ejemplarizante con nosotros”.