Lunes 6 de octubre de 2025, p. 32
Madrid. A su llegada a Madrid, 21 de los 49 activistas españoles interceptados y detenidos en aguas internacionales integrantes de la Global Sumud Flotilla denunciaron ayer haber sido golpeados, amenazados y relataron que constantemente los militares israelíes les apuntaban con sus armas de fuego a la cabeza y al corazón.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, exigió en la red social X la liberación de los 170 activistas que permanecen en una prisión y que “ fueron interceptados cruelmente por las fuerzas israelíes al acercarse a las costas de Gaza. ¡Cese la impunidad de los sionistas genocidas y sus cómplices!”
Entre los voluntarios repatriados figuran la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau y otros parlamentarios y sindicalistas que criticaron la actuación violenta de los soldados israelíes durante su detención y en el periodo de reclusión previo a su deportación.
El aeropuerto de Madrid se llenó de simpatizantes con la causa Palestina y de la flotilla, así como familiares y amigos que acudieron a recibirlos. La ministra de Sanidad, Mónica García, de la coalición de izquierdas Sumar, acudió con un grupo médico para recibirlos y realizarles una revisión general de su estado de salud.
Algunos activistas hablaron ante los medios de comunicación para dar a conocer el trato que recibieron: “nos han golpeado, nos han arrastrado, nos han atado de pies y manos, nos han metido en jaulas, nos han insultado, nos han impedido dormir, nos han negado asistencia médica. No hemos tenido acceso a agua potable en ningún momento, nos han dado comida caducada después de dejarnos 48 horas sin comer. Es tortura. Israel ha querido tener una actitud ejemplarizante con nosotros”.
Acusaron que “en el módulo de hombres, entraron varias veces con las armas y nos apuntaron a partes vitales, como la cabeza o el corazón (…) lo que hemos vivido no tiene nada que ver con el continuo sufrimiento que viven nuestros hermanos de Palestina en Gaza e Israel”.
En Túnez también hubo una recepción multitudinaria a los activistas que fueron deportados por Israel, entre ellos el actor Mohamed Mrad.
Los abogados que representan a los activistas de la flotilla en Israel denunciaron que muchos no reciben tratamientos médicos vitales y alertaron que entre los detenidos hay pacientes con cáncer, enfermedades cardiacas o hipertensión, reportó Europa Press. A otros se les obliga a beber agua de los inodoros.
La Global Sumud Flotilla informó que hay al menos 22 activistas de la misión en huelga de hambre mientras se encuentran recluidos. Greta Thunberg será deportada hoy en un vuelo financiado por Grecia, informó Ynet.