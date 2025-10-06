▲ Medio millón de personas acudieron a la manifestación en Estambul para exigir fin al bloqueo contra Gaza. Foto Ap

Ap y Sputnik

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 32

Estambul. Cientos de miles de personas marcharon ayer en Europa y África en apoyo a los palestinos y al intento de una nueva flotilla de ayuda para llegar a Gaza con el fin de romper el bloqueo que Israel mantiene sobre la franja desde marzo pasado.

En Estambul se realizó la mayor de las manifestaciones organizadas en Turquía. Medio millón de personas caminaron desde la icónica Hagia Sophia hasta las orillas del Cuerno de Oro, donde fueron recibidos por barcos adornados con banderas turcas y palestinas.

En Ankara, la capital, los participantes levantaron banderas y pancartas que condenaban la matanza en la franja de Gaza. “Esta opresión, que comenzó en 1948, ha continuado durante dos años, convirtiéndose en genocidio”, declaró Recep Karabal, de la Plataforma de Apoyo a Palestina en la ciudad de Kirikkale, al norte.

En Ámsterdam se congregaron unas 250 mil, la mayoría vestidos de rojo, en demanda de que el gobierno de Países Bajos adopte medidas más duras contra Israel. La administración ha sido durante mucho tiempo firme defensora de Tel Aviv, pero en meses recientes es más crítica a medida que el apoyo internacional contra ellos disminuye.