De La Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 32

La agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Medio Oriente (Unrwa) aseveró que más de 98 por ciento de las tierras de cultivo en la franja de Gaza resultaron dañadas, quedaron inaccesibles o ambas cosas a raíz de la cruenta ofensiva de Israel.

El organismo publicó este fin de semana un informe para conmemorar el segundo aniversario de la devastadora guerra contra la franja de Gaza en el que describió la gravedad de la situación humanitaria que enfrentan los palestinos tras los incesantes bombardeos.

Reportó que más de 66 mil 100 personas han sido asesinadas por fuego israelí desde el 7 de octubre de 2023, entre ellos al menos 18 mil 430 niños, aunque una denuncia reciente del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia reveló que más de 20 mil fueron abatidos por las fuerzas de Tel Aviv.

Casi toda la población de la franja (más de 2 millones de personas) fue desplazada, la mayoría más de una vez, mientras las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emitían nuevas ordenes de evacuación al expandir sus operaciones militares a lo largo del territorio.

Los agresivos ataques dejaron 80 por ciento de las estructuras dañadas o destruidas en toda la franja; la agencia denunció que casi todas sus instalaciones resultaron afectadas por los ataques, y que al menos 845 personas murieron mientras se refugiaban en ellas. Cerca de 370 trabajadores de la Unrwa fueron asesinados por el ejército israelí.

El informe advirtió que la hambruna provocada por el feroz bloqueo que Tel Aviv mantiene sobre el enclave costero ha provocado la muerte de al menos 455 personas, entre ellos más de 150 niños.