Lunes 6 de octubre de 2025, p. 31
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer a Hamas con ser “completamente aniquilado” si se niega a ceder el control de la franja de Gaza, al tiempo que el movimiento palestino declaró que quieren empezar de inmediato un intercambio de cautivos.
“Ha habido discusiones muy positivas con Hamas y países de todo el mundo (árabes, musulmanes y todos los demás) este fin de semana, para liberar a los rehenes, terminar la guerra en Gaza y, lo más importante, finalmente lograr la tan buscada paz en Medio Oriente”, escribió en su cuenta de Truth Social.
El magnate pidió paciencia a senadores republicanos convencidos de que el movimiento de resistencia islámica está haciendo perder el tiempo a los negociadores, durante una conversación con la cadena estadunidense de noticias CNN.
Los cancilleres de Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Indonesia, Jordania, Pakistán y Turquía saludaron la respuesta de la organización islamita al plan para Gaza formulado por el presidente Trump. Además, el papa León XIV se congratuló por los “avances significativos” hacia la paz en el enclave palestino y renovó sus llamados al alto el fuego.
“En las horas recientes, en un contexto dramático en Medio Oriente, se lograron avances significativos en las negociaciones de paz, que espero conduzcan a los resultados esperados lo antes posible”, expuso el pontífice nacido en Estado Unidos y naturalizado peruano.
Comienzan negociaciones
Negociadores israelíes partieron hacia Egipto y se espera que las conversaciones sobre la liberación de los rehenes comiencen hoy, un día antes del segundo aniversario de la guerra, según un vocero del gobierno israelí; a su vez, una delegación de Hamas llegó a Egipto para encabezar una delegación que iniciará negociaciones indirectas con Israel, anunció el movimiento de resistenia islámica. Los resultados de ambos diálogos serán comunicados al enviado especial de Washington para Medio Oriente, Steve Witkoff, y al yerno de Trump, Jared Kushner, a su llegada a Egipto, dijeron fuentes egipcias a Xinhua.
Anteriormente se informó que las negociaciones se desarrollarían a partir de ayer.