Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 31

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer a Hamas con ser “completamente aniquilado” si se niega a ceder el control de la franja de Gaza, al tiempo que el movimiento palestino declaró que quieren empezar de inmediato un intercambio de cautivos.

“Ha habido discusiones muy positivas con Hamas y países de todo el mundo (árabes, musulmanes y todos los demás) este fin de semana, para liberar a los rehenes, terminar la guerra en Gaza y, lo más importante, finalmente lograr la tan buscada paz en Medio Oriente”, escribió en su cuenta de Truth Social.

El magnate pidió paciencia a senadores republicanos convencidos de que el movimiento de resistencia islámica está haciendo perder el tiempo a los negociadores, durante una conversación con la cadena estadunidense de noticias CNN.

Los cancilleres de Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Indonesia, Jordania, Pakistán y Turquía saludaron la respuesta de la organización islamita al plan para Gaza formulado por el presidente Trump. Además, el papa León XIV se congratuló por los “avances significativos” hacia la paz en el enclave palestino y renovó sus llamados al alto el fuego.