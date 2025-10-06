Reuters, Europa Press y Ap

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 31

Washington. El secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, declaró ayer que la guerra en Gaza aún no termina y advirtió que un Estado palestino no es posible ahora, aunque pidió detener los ataques israelíes aéreos y terrestres, para que Hamas pueda liberar a los rehenes, luego de que las fuerzas israelíes ejecutaron 130 bombardeos cuyo saldo es de al menos 94 muertos y más de 153 heridos.

“Ni siquiera es posible. No es algo realista ahora mismo porque quién gobernaría ese Estado palestino, ¿Hamas?”, afirmó en una entrevista en la cadena CBS y en la que también destacó que será un grupo de “tecnócratas” palestinos quienes gestionarán el enclave, pero sólo después de que los prisioneros israelíes sean devueltos (20 vivos y 28 fallecidos).

Además, resaltó que esta nueva autoridad se instaurará con ayuda de países de la región y europeos, antes de recordar que el conflicto continúa activo. “Va a tardar un tiempo, y será necesario mucho trabajo y mucho apoyo internacional; ese es el objetivo final de esta misión, después de que salgan los rehenes”, aseveró en alusión al plan del presidente Donald Trump, que plantea que el magnate administre la “pacificación” de la franja.

Más tarde, el jefe de la diplomacia estadunidense explicó que la máxima prioridad es la liberación de los cautivos, aunque mencionó la importancia del desarme del movimiento de resistencia islámica.

“Sabremos muy rápidamente si Hamas va en serio o no por cómo vayan estas conversaciones técnicas en términos de logística”, declaró a la NBC News sobre la liberación de los cautivos, y señaló: “puedes tener a los rehenes de vuelta. Puedes conseguir un cese de las hostilidades, pero a largo plazo ocurriría otra vez”.

Tras visitar a las tropas terrestres israelíes en el corredor Netzarim que divide Gaza, su jefe del ejército, Eyal Zamir, indicó, dirigiéndose a los altos comandantes presentes: “no hay un alto el fuego, pero sí un cambio en la situación operativa: el escalón político está tomando las herramientas y los logros que ustedes han obtenido en la acción militar y traduciéndolos en un logro político”, y aseguró: “si el esfuerzo político no tiene éxito, volveremos a la lucha”, publicó el medio catarí Al Jazeera.