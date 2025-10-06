Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025

Chihuahua, Chih., El empresario Víctor Cruz Russek, propietario de una red de agencias de venta de automóviles y esposo de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Maru Campos Galván, falleció ayer.

En un comunicado, la administración estatal confirmó la muerte de Cruz Russek, quien tenía 75 años de edad; expresó su “profundo pesar” y condolencias a la mandataria panista y a la familia del difunto.

Víctor Cruz Russek fue contador público egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y empresario destacado de la industria automotora.

Participó como consejero en diversas instituciones financieras y educativas, entre ellas la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, instituciones como Bancomer e Inverlat, la Universidad La Salle y la Universidad Autónoma de Chihuahua.