▲ Durante el Festival Internacional del Café, llevado a cabo el 1º de octubre en la explanada del Congreso de Veracruz, el codirector del Plan Ares, Luis Enrique Ochoa Ortega, dijo que el grano de la entidad podría ser parte de la dieta de los astronautas en sus misiones al planeta Marte. Foto Carlos Nava

Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 38

Xalapa, Ver., La nave que podría llevar café veracruzano a Marte, sí existe; no obstante, aún se trata de un prototipo que está siendo desarrollado como parte del Plan Ares, proyecto veracruzano con el cual se pretende enviar un viaje tripulado al planeta rojo.

El codirector del Plan Ares, Luis Enrique Ochoa Ortega, señaló que el grano mexicano podría ser parte fundamental del programa, pues se busca que sea parte de la alimentación de astronautas, por sus beneficios físicos y sicológicos.

Aclaró que se deben superar varias etapas en el desarrollo de la cosmonave, y que se rebasen metas que se han planteado en el esquema, por lo que no hay una fecha fija para que el café de Veracruz llegue al espacio.

“Cuando el Plan Ares pase de la etapa estratosférica a vuelos suborbitales, y después por un astronauta en órbita desde México, se va a contemplar el consumo de café (…) no hay una fecha en concreto”, expuso.

Ochoa Ortega recordó que desde hace mucho tiempo el café forma parte importante de los programas espaciales, pues ha acompañado el desarrollo y culminación de los experimentos y travesías que llevaron a la humanidad fuera de la órbita terrestre.

Llevar el aromático de Veracruz al espacio podría ser un paso sumamente importante, dado que siendo probado en estas tareas se comercializaría en otros proyectos similares.

“El café siempre se ha consumido en las labores espaciales, desde las misiones Apolo en los años 60 (…) actualmente se sigue consumiendo, desde que se activó la Estación Espacial Internacional (en 2000) se han consumido hasta 11 mil 300 kilos de café”, sostuvo.

Explicó que a la fecha el proyecto busca concretar un primer viaje a la estratosfera a partir de expediciones suborbitales, y posteriormente pasar a cohetes orbitales que lleven satélites mexicanos al espacio, para en un futuro buscar llegar a la Luna y después a Marte.