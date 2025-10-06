Estados
Ver día anteriorLunes 6 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/06. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Estados/Al menos 15 heridos tras choque de autobús en la México-Cuautla/
A nterior
S iguiente
 
Al menos 15 heridos tras choque de autobús en la México-Cuautla
Foto
▲ Un autobús de la empresa Sur chocó ayer contra un tráiler estacio-nado en el kilómetro 41+500 de la autopista México-Cuautla, a la altura del municipio mexiquense de Tepetlixpa, con saldo de al menos 15 heridos. Personal de Caminos y Puentes Federales informó que el conductor de la unidad huyó. Al lugar del percance llegaron elemen-tos de la Cruz Roja, bomberos y rescatistas de Tepetlixpa, Tenango del Aire, Ozumba y Amecameca, quienes auxiliaron a los lesionados.Foto La Jornada, con información de Javier Salinas, corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 6 de octubre de 2025, p. 36
A nterior
S iguiente