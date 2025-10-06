▲ Un autobús de la empresa Sur chocó ayer contra un tráiler estacio-nado en el kilómetro 41+500 de la autopista México-Cuautla, a la altura del municipio mexiquense de Tepetlixpa, con saldo de al menos 15 heridos. Personal de Caminos y Puentes Federales informó que el conductor de la unidad huyó. Al lugar del percance llegaron elemen-tos de la Cruz Roja, bomberos y rescatistas de Tepetlixpa, Tenango del Aire, Ozumba y Amecameca, quienes auxiliaron a los lesionados. Foto La Jornada, con información de Javier Salinas, corresponsal