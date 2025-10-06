Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 36

Cuernavaca, Mor., Alumnas de la escuela normal rural Emiliano Zapata, con sede en el poblado de Amilcingo, exigieron al gobierno de Morelos y al Instituto de Educación Básica del Estado (Iebem), que cumplan con la minuta firmada el 9 de septiembre y separe de sus cargos a cinco maestros acusados de presuntos actos de corrupción y porque han ejercido represión académica contra ellas por haber acudido a una protesta ese día.

Recordaron que en esa fecha se reunieron con la mandataria estatal Margarita González y autoridades de Educación, para solicitarles el despido de la plantilla de docentes de la normal –unos 20– por denuncias de corruptelas y porque desde junio habían dejado de acudir al plantel por esos señalamientos.

Las estudiantes explicaron que en la minuta se acordó que “todo maestro que cause problemas a la institución o a las alumnas tiene que estar fuera de la normal”.

Luego de la marcha y el encuentro con la gobernadora, los profesores regresaron a laborar el 19 de septiembre, pero el semestre debió iniciar el 1º de ese mes.