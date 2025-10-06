Lunes 6 de octubre de 2025, p. 36
El senador Saúl Monreal Ávila aseguró que su aspiración a gobernar Zacatecas “sigue intacta y firme”.
Aseveró que si bien esperará los procesos de su partido, Morena, para la elección del candidato; tampoco cerró las puertas a poder lanzarse por las siglas de la oposición (Prian).
Entrevistado ayer al llegar a informe de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo, el hermano del actual gobernador, David Monreal, y del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ex mandatario de esa entidad, Saúl Monreal sostuvo que dará la lucha al interior del partido guinda
Esto debido a que el la dirigencia del instituto político se sumó a la intención de la Presidenta para que, a partir de 2027, familiares de funcionarios en un cargo público no puedan competir por el mismo puesto, a fin que no se hereden cargos públicos y se combata el nepotismo.
“He dicho que ‘el que respira, aspira’. Mi aspiración sigue intacta y firme”, aseguró ante representantes de la prensa.
–¿Ya está buscando apoyo de otros partidos? –se le preguntó.
–Todavía no. Vamos a dar la lucha al interior de Morena, vamos a esperar los tiempos que marque el estatuto y el que determine el mismo proceso electoral local, que es aproximadamente el próximo año –respondió.
–¿Si le pidieran del PRI o el PAN impulsarlo? –se le insistió.
–Vamos a analizarlo, vamos a verlo –dejó entrever.
–O sea, ¿no queda descartado? –se le reviró.
–Digo, no hay ninguna... Va a depender del proceso que se lleve en Morena. Si vemos que hay un proceso que no es transparente, que no es incluyente, se tendrá que ver la situación y vamos a estar muy atentos –dijo antes de dirigirse a la zona de invitados para el acto de la mandataria.