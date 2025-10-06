Emir Olivares, Alma E. Muñoz y César Arellano

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 36

El senador Saúl Monreal Ávila aseguró que su aspiración a gobernar Zacatecas “sigue intacta y firme”.

Aseveró que si bien esperará los procesos de su partido, Morena, para la elección del candidato; tampoco cerró las puertas a poder lanzarse por las siglas de la oposición (Prian).

Entrevistado ayer al llegar a informe de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo, el hermano del actual gobernador, David Monreal, y del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ex mandatario de esa entidad, Saúl Monreal sostuvo que dará la lucha al interior del partido guinda

Esto debido a que el la dirigencia del instituto político se sumó a la intención de la Presidenta para que, a partir de 2027, familiares de funcionarios en un cargo público no puedan competir por el mismo puesto, a fin que no se hereden cargos públicos y se combata el nepotismo.