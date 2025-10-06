Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 36

Chilpancingo, Gro., Reporteros de diversos medios de comunicación de la ciudad de Iguala, en el norte de Guerrero, pidieron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, debido a que miembros del crimen organizado que operan en la zona los amenazaron de muerte si publicaban en sus medios o plataformas de Facebook, información relacionada con el atentado a balazos contra el abogado y activista Anselmo Bautista Martínez, cometido el viernes pasado.

Un día después, a causa de las heridas, el defensor, quien destapó casos de corrupción en el Poder Judicial de la región y fue litigante de los colectivos de familias de personas desaparecidas, murió en el hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Ayer, durante el acto conmemorativo del 87 aniversario de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa (SNRP), en esta capital, comunicadores de Chilpancingo denunciaron que las presiones de los delincuentes contra el gremio, no sólo ocurren en Iguala, sino también en Taxco y en poblaciones de la Tierra Caliente.

Uno de los oradores del encuentro destacó que “hemos denunciado desde hace tiempo que en la mayoría de los 85 municipios de la entidad, existen lo que hemos denominado ‘zonas silenciadas’, donde ya no se puede reportear, no hay periódicos, ni revistas”.

Bautista Martínez fue atacado el viernes cuando salía de las oficinas regionales de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Iguala; recibió cuatro impactos de bala; herido de gravedad fue trasladado a la clínica del Issste, donde el sábado perdió la vida.

Jesús Lezama, dirigente de la sección 17 del SNRP, manifestó que “en Guerrero y en el país, los periodistas pasamos de ser víctimas de agresiones, censura y asesinatos por parte del sistema público, a ser víctimas del crimen organizado y de sus intereses políticos, pues asumen el papel de agresores, censuradores, intimidadores y en el caso extremo cometen crímenes”.

Puntualizó que “Guerrero es uno de los estados donde más se asesinan, atacan y censuran reporteros. Desde aquí lanzamos un grito que se debe escuchar muy claro: ¡Ya basta de agresiones, de intimidaciones, de homicidios. En este año varios compañeros han sido hostigados legalmente con acusaciones en órganos electorales de violencia política en razón de género”.