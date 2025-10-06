Lunes 6 de octubre de 2025, p. 35
San Cristóbal de Las Casas, Chis., Organizaciones, colectivos, redes y personalidades de México y distintos países exigieron el “cese de toda forma de hostigamiento, directo e indirecto, contra la comunidad de Belén y todas las zapatistas”.
Afirmaron que la presencia de miembros de las fuerzas armadas, policías estatales, municipales y de la Fiscalía General del Estado “son evidencia clara de quiénes son los responsables”. Advirtieron que “cualquier daño provocado en este contexto no hará sino crecer y aumentar el repudio contra un gobierno que se presenta como distinto, pero reproduce la misma crueldad y desprecio”.
La lucha zapatista “va más allá de modas, fronteras, narrativas oficiales y retóricas. Estamos viendo, desde dentro y fuera de México, y queremos decirle a las y los compañeros zapatistas: ¡Aquí estamos!”.
En una carta firmada por decenas de organizaciones de México, entre ellas la Cátedra Jorge Alonso; internacionales como Escuelas para Chiapas/ Schools for Chiapas, y personalidades como Michael Löwy, Michael Hardt, Valentina Leduc, Marcos Roitman y María Eugenia Sánchez, entre otros, puntualizaron:
“El gobierno estatal de Eduardo Ramírez Aguilar en Chiapas, y el federal de Claudia Sheinbaum, alimentan la violencia y la crueldad en lo que parece ser una estrategia de provocación al EZLN para justificar una masacre y un intento por recrudecer la guerra, aunque tratan de ocultarla”.
Expusieron que “en medio de la guerra contra la humanidad que lo mercantiliza todo, el ejercicio del común zapatista es tan esperanzador como incómodo. No hay nada más peligroso para los dueños del poder capitalista y colonial que el común que las y los zapatistas están construyendo en su territorio”.
Manifestaron que “el despojo, la explotación, el desprecio y la represión son el alimento cotidiano de la violenta hidra. Contra eso día a día se construyen caminos de autonomía en las dignas y rebeldes comunidades zapatistas, que no sólo siguen existiendo pese a que desde arriba se ha impuesto un telón que las ha pretendido borrar de la geografía mexicana, sino que crecen, se fortalecen, se reorganizan y siguen (como siempre) inspirando”.
Sostuvieron que “la denuncia que publicó la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (https://wp.me/p9YUg-6Fj) el 28 de septiembre sobre el acoso sistemático ejercido con operativos interinstitucionales contra el poblado zapatista Belén en el caracol 8 Dolores Hidalgo por unas tierras destinadas al trabajo común entre zapatistas y no zapatistas, es una muestra de la urgencia que tienen los gobiernos de los tres niveles por sofocar el crecimiento de la idea de que la tierra puede ser de quienes la trabajen en común”.