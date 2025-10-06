Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 35

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Organizaciones, colectivos, redes y personalidades de México y distintos países exigieron el “cese de toda forma de hostigamiento, directo e indirecto, contra la comunidad de Belén y todas las zapatistas”.

Afirmaron que la presencia de miembros de las fuerzas armadas, policías estatales, municipales y de la Fiscalía General del Estado “son evidencia clara de quiénes son los responsables”. Advirtieron que “cualquier daño provocado en este contexto no hará sino crecer y aumentar el repudio contra un gobierno que se presenta como distinto, pero reproduce la misma crueldad y desprecio”.

La lucha zapatista “va más allá de modas, fronteras, narrativas oficiales y retóricas. Estamos viendo, desde dentro y fuera de México, y queremos decirle a las y los compañeros zapatistas: ¡Aquí estamos!”.

En una carta firmada por decenas de organizaciones de México, entre ellas la Cátedra Jorge Alonso; internacionales como Escuelas para Chiapas/ Schools for Chiapas, y personalidades como Michael Löwy, Michael Hardt, Valentina Leduc, Marcos Roitman y María Eugenia Sánchez, entre otros, puntualizaron:

“El gobierno estatal de Eduardo Ramírez Aguilar en Chiapas, y el federal de Claudia Sheinbaum, alimentan la violencia y la crueldad en lo que parece ser una estrategia de provocación al EZLN para justificar una masacre y un intento por recrudecer la guerra, aunque tratan de ocultarla”.