▲ Manifestantes en la moviliza-ción del municipio de Rayón al de Pantepec, el viernes, aseguraron que de autorizarse trabajos de explotación, se va a acabar el agua en la zona en poco tiempo. Foto cortesía Saúl Kak

Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 35

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Ante la amenaza de que se reactive la explotación minera en la zona, cientos de pobladores de varios municipios realizaron dos marchas en Rayón, Tapalapa y Pantepec, en el norte del estado de Chiapas.

Los manifestantes advirtieron que salieron a defender el territorio porque si comienzan a operar las empresas extractivas, “será una catástrofe ambiental que afectará a miles de habitantes”.

Una de las marchas, en la que participaron más de 500 personas, se realizó el viernes y partió del municipio de Rayón hacia el vecino Pantepec.

La protesta fue convocada por los ejidatarios de San Isidro Las Banderas, perteneciente a Pantepec, donde en 2003 seis casas se perdieron y 15 más resultaron afectadas, luego de que a causa de la actividad minera una porción de tierra de 100 metros de largo por 15 de ancho se hundió 20 metros.

Después de ese suceso, los pobladores de San Isidro Las Banderas iniciaron una serie de protestas y lograron que se retiraran las compañías extractivas de ese lugar.

El sábado tuvo lugar otra marcha, organizada por la parroquia de San Agustín, con sede en Tapalapa, que partió de esa localidad hacia Pantepec. Los participantes señalaron que la movilización, a la que acudieron católicos de las 43 comunidades que abarca la parroquia, se efectúo en el contexto del 10 aniversario de la encíclica Laudato Sii, del fallecido papa Francisco. “Debemos unirnos en la lucha para defender nuestro espacio e impedir que entren los proyectos mineros”, expresaron.