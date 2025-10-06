Ricardo Montoya

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 8

Tizayuca, Hgo., Un acróbata del Magic Time Circus, instalado en Tizayuca, Hidalgo, resultó gravemente lesionado antier en la noche tras caer desde una altura aproximada de 7 metros durante una función. El accidente ocurrió cuando el artista, cuyo nombre no ha sido revelado, realizaba un número de trapecio suspendido de los pies. Al intentar un giro en el aire, no logró sujetarse del segundo trapecio y se precipitó al suelo, ante los gritos de pánico del público que acudió en familia al espectáculo. La caída fue grabada por varios asistentes y evidenció que no había red de protección, por lo que el acróbata impactó directamente contra la arena. De inmediato, los empleados del circo corrieron a auxiliarlo y solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Minutos después arribaron paramédicos y elementos de Protección Civil, quienes brindaron primeros auxilios y trasladaron al lesionado a un hospital de la región. De manera extraoficial, se informó que su estado de salud es delicado debido a las fracturas que sufrió. Autoridades locales tomaron conocimiento del incidente e iniciaron una revisión de las instalaciones del circo para determinar posibles responsabilidades