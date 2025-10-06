▲ Más de 50 bailarines y músicos celebran la tradición mexicana, este 18 de octubre, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Foto cortesía del Sistema de Teatros de la CDMX

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 8

Más de 50 bailarines y músicos celebrarán la tradición mexicana de honrar a quienes ya trascendieron, en el colorido y fantástico espectáculo Viva la Muerte, sobre el escenario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

La Compañía Mexicana de Danza Folklórica que dirige José Alfredo Soní Perusquía se presentará en única función el 18 de octubre en el recinto de Donceles, previo a los Días de Muertos, donde se abordan de manera inminente los temas sobre la trascendencia y la paradójica celebración de la vida, aspectos que son una característica de la cultura mexicana.

Soní Perusquía explicó que “el espectáculo se desarrolla en dos partes, donde se retoma la concepción indígena prehispánica hasta llegar a la expresión sincrética y contemporánea, pero sin dejar al margen la raíz originaria”.

En el primer apartado, detalló, “es con danzas tradicionales donde se narra la partida de un pequeño que no se ha dado cuenta de que ya trascendió y los danzantes que bailan sin rostro funcionan como espíritus que lo guían por diferentes estadíos, al estilo de La Divina Comedia de Dante Alighieri, pero recargado con el misticismo de las danzas indígenas mexicanas; la segunda parte es la Fiesta de los Muertos, donde hay varios elementos combinados de la cultura y del folclor tradicional, un poco más mestizo, incluidos motivos de José Guadalupe Posadas”.

Esta parte, agregó, “está narrada por un personaje de la muerte, inspirado en ese película emblemática de Ignacio López Tarso, Macario. Así que el público que nos acompañe verá un desfile de vestuarios de colores, tanto de danzas indígenas como de sones tradicionales. Es una atractiva producción en cuanto a vestuario y escenografía porque está ideado para ver y sentir, es un abrazo al corazón”.