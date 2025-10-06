Hernán Muleiro

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 7

La identificación de los restos de Francisco Tenório Cerqueira junior –gran pianista que usó la abreviación Tenório Jr para tocar jazz y samba– con su ADN, es uno de los pocos avances en el caso, después casi 50 años de su desaparición.

El 13 de agosto una rúbrica judicial avaló el trabajo del equipo de antropología forense argentina, que concluyó que los restos analizados coincidían con los registrados por Tenório Jr, quien se encontraba de gira por Buenos Aires con dos grandes músicos brasileños, Toquinho y Vinicius, cuando fue desaparecido el 18 de marzo de 1976, a seis días del comienzo de la dictadura cívicomilitar en dicho país. La identificación del pianista de jazz y bossa nova es una certeza en un misterio que duró casi medio siglo.

Tenório Jr grabó un solo disco, Embalo (1964) para la disquera Rge, popular sello brasileño fundado en 1945. En su portada, se muestra mirando el piano dibujado sobre un fondo blanco. La combinación de bossa nova y jazz no fue en Tenório una adaptación forzada de música regional combinada con un estilo dominante, sino que una camada de músicos brasileños encontró en el jazz un medio desde el cual ampliar su forma de expresarse. Embalo va mucho más allá del estándar de música brasileña versionado en jazz.

El mismo año sacó un disco para RCA llamado O Lp, junto a su grupo, Os Cobras, también orientado hacia la unión del jazz con la música brasileña, que contiene versiones que van de Clifford Brown a Roberto Menescal.

El disco Vinicius + Bethania + Toquinho en vivo en la Fusa, un local de la ciudad balnearia Mar del Plata, pegó fuerte en Argentina, se editó y reditó por el sello Trova y aún se ve más en Buenos Aires que los álbumes editados en el país de artistas brasileños reconocidos; se estima que fue el disco de música de la región más vendido en la época de los vinilos. A pesar de estar presentado como una grabación en vivo, el disco fue hecho en los estudios Ion, reconocidos por su excelente grabación de baterías. Alfredo Radoszynski, productor de Trova, contó que recreó ese ambiente informal de local nocturno con “botellas de alcohol y mujeres hermosas”.

La onda de canción de guitarras de Toquinho y Vinicius, con Bethania en la voz, coincidían en su tristeza con la melancolía tanguera; además, los jazzeros locales estaban interesados en su riqueza rítmica y los roqueros porteños más curiosos aspiraron a crear una canción simple, pero con el impacto emocional de una melodía de João Gilberto.

Encubrimiento bilateral

El centro de Buenos Aires se mantuvo como un imán para artistas y militantes políticos que atravesaron las librerías, cafés, teatros y cines a pesar de una constante y omnipresente vigilancia policial no identificada.

Tenório Jr fue visto por última vez saliendo desde el pequeño hotel de la calle Rodríguez Peña hacia la avenida Corrientes en busca de cigarrillos, el 18 de marzo a las tres de la mañana. Existe la certeza de que fue secuestrado por la policía de la dictadura militar incipiente, torturado y asesinado; las causas por averiguación de paradero no resueltas abundaron los siguientes años. Se dijo que en el secuestro de Tenório Jr, los militares lo confundieron con un militante político.