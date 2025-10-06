▲ Para que Soy Frankelda fuera posible, se tuvieron que crear más de 60 sets y más de 120 marionetas. La producción contó con el acompañamiento del director Guillermo del Toro. Foto cortesía de la producción

Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 6

Soy Frankelda –la primera película 100 por ciento hecha en la técnica de animación stop motion en México–, producida por Cinema Fantasma, se estrenará en cines el próximo 23 de octubre. El filme cuenta la historia de una escritora mexicana que lo único que quiere es vivir de su arte en un contexto que no se lo permite.

En la trama, la protagonista tiene que dar un salto de fe, viajar a su interior y enfrentarse a sus propios demonios, a sus sustos, a sus monstruos y comprobar si su vocación, para lo que ella cree que nació, se va a desarrollar o tendrá que rendirse.

“Esa emoción a la que se enfrenta nuestro personaje es algo con lo que nos hemos enfrentado a lo largo de 14 años de trabajo creativo. Esa ira, esa frustración, la canalizamos en este proyecto y ahora estamos muy felices de que acabamos y lo vamos a presentar al mundo”, coincidieron los hermanos Roy y Arturo Ambriz, directores de la cinta.

Durante una visita a las instalaciones de Cinema Fantasma, La Jornada conoció el proceso de creación de los personajes –desde el horneado de los materiales, hasta su pintura, vestuario y ensamble de cabello. También se pudo observar el montaje de al menos 10 sets donde se hicieron grabaciones y los pormenores del proceso de rodaje.

Tanto en las escenografías como en los vestuarios de las marionetas se pueden notar las influencias de El señor de los anillos, Don Quijote, Juego de tronos, Leonora Carrington, Remedios Varo y Gustav Doré.

“Hay muchos elementos de México desde finales del siglo XIX, de Porfirio Díaz, de leyendas populares, incluso creamos una hada mesoamericana porque estamos cansados de ver a las hadas europeas, y tenemos una sirena que es como un ajolote. Quisimos tomar elementos mexicanos, pero explorarlos de otra manera”, señaló Arturo Ambriz

Para que Soy Frankelda fuera posible, tuvieron que crear más de 60 sets, moldear más de 120 marionetas e incluso inventar un lenguaje propio para los personajes. Además, en algún punto de la producción, se trabajaron hasta 20 tomas de forma simultánea. El proyecto tomó tres años, y hubo jornadas con más de 100 creativos en el estudio.

“Había personas corriendo por todas partes, colaborando, haciendo hasta lo imposible por esta película. Francamente es un milagro que algo así pueda existir porque no sólo es la técnica de animación lo complicado, sino la cuestión de crear algo de fantasía, un universo nuevo”, expresó Arturo.

Soy Frankelda tiene una precuela, Sustos ocultos de Frankelda, que fue presentada en una plataforma de streaming. “Esta película es una expansión de este universo, que pueden ver aunque no tengan ni la menor idea de que existe la serie”, apuntó.

Para Arturo Ambriz, lo más importante de este proyecto fueron los procesos creativos que le dieron vida. “El stop motion es la forma del arte más bonita porque incluye todas las artes: pintura, escultura, escritura, fotografía. Permite estar en contacto con objetos materiales, música, sonido, grabar con actores. Es algo físico y es una gran respuesta, un antídoto, contra la inteligencia artificial.