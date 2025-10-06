Jessika Becerra

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 30

Las personas y empresas que buscan instituciones financieras para multiplicar su ahorro deben ponderar la seguridad de sus recursos en lugar de dar prioridad al rendimiento, sostuvo Óscar Rosado, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

“Creo que falta más difusión, cuando tú tienes una cantidad de dinero robusta es importante que no te guíes nada más por el rendimiento que te ofrece, hay un componente básico: la seguridad”, declaró a consulta sobre la crisis en el Consejo de Asistencia al Microemprendedor (Came).

“Si en una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) te dan más tasa de rendimiento, también crece el riesgo. En un banco tal vez hay una menor, pero la cobertura en caso de un problema es mucho mayor. De fondo, creo que ha faltado una difusión amplia de las coberturas, (dejar claro) hasta dónde estás protegido”, enfatizó.

El funcionario fue entrevistado por este diario días antes de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitiera el oficio con el que revocó la licencia del Consejo de Asistencia al Microemprendedor (Came) para operar como Sofipo.

Con el oficio, la entidad entró en proceso de disolución y liquidación, luego de que en marzo pasado comenzó a cerrar sucursales y dejó a sus ahorradores sin acceso a los recursos que le encomendaron.