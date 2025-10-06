Clara Zepeda

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 28

El mercado mexicano accionario desplazó al de Londres como uno de los 20 más importantes del mundo, tras la oferta primaria global (OPI) de Fibra Next, por 8 mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), realizada en julio y luego de que el mercado europeo registra su peor año en más de 35 años.

México se ubicó en la posición 19 de mercado con mayor actividad este año, con 460 millones de dólares en transacciones, casi el doble del volumen de Londres, que salió del top 20 mundial de mercados de OPI, desplazado por México y Singapur, según datos de Bloomberg.

El 10 de noviembre de 2017 se realizó la última oferta pública inicial accionaria (OPI) en la BMV, protagonizada por GMéxico Transportes, por un monto de 19 mil millones de pesos. Desde entonces, la entidad bursátil vive la peor sequía de su historia, y la ha tratado de compensar con el listado de acciones, sin una oferta de por medio, salvo la de Fibra Next.