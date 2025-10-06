Afp y Ap

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 27

Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros claves de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) decidieron este domingo aumentar la producción de crudo en 137 mil barriles por día a partir de noviembre, con lo cual confirman una política sostenida desde abril para recuperar cuotas de mercado.

La decisión se tomó en una reunión virtual en la que participaron Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.

En un comunicado, el grupo de los principales países exportadores de petróleo indicó que la medida se debe a “una perspectiva económica global estable y fundamentos de mercado saludables actuales”. También reafirmaron la “importancia de adoptar un enfoque cauteloso y mantener plena flexibilidad para pausar o revertir los ajustes voluntarios adicionales de producción”.

“Los países seguirán vigilando y evaluando de cerca las condiciones del mercado”, añadieron.

La reunión virtual estuvo marcada por las especulaciones durante la semana de analistas del sector que proyectaron que estos ocho países, que llevan la batuta del grupo, procederían a un aumento más agresivo de hasta 500 mil barriles por día.