Demócratas y republicanos, sin negociaciones significativas
Lunes 6 de octubre de 2025, p. 27
Legisladores demócratas y republicanos mostraron este domingo pocas señales de negociaciones significativas en lo que está por convertirse en un cierre de seis días del gobierno de Estados Unidos.
Mientras los primeros insisten en renovar los subsidios para cubrir los costos del seguro de salud para millones de hogares, el presidente Donald Trump quiere preservar los niveles de gasto existentes y amenaza con despedir de manera permanente a trabajadores federales si el gobierno permanece cerrado.
Periodistas preguntaron el domingo por la noche cuándo despedirá a los trabajadores federales y Trump respondió: “Ocurre ahora mismo y todo es culpa de los demócratas. Están causando la pérdida de muchos empleos”, agregó, negándose a responder en qué agencias habrá recortes.
Ayer por la mañana, antes de subir al helicóptero presidencial para celebrar el 250 aniversario de la Marina en Norfolk, Virginia, también declaró: “Cualquier despido es culpa de los demócratas”.
La posibilidad de despidos intensificaría una situación de por sí tensa en la que los legisladores en Washington han tenido problemas para encontrar terreno en común y construir confianza mutua.
La disputa surge en un momento de preocupante incertidumbre. Aunque la economía de Estados Unidos ha crecido este año, las contrataciones han disminuido y la inflación sigue elevada, ya que los impuestos de importación de Trump han creado una serie de afectaciones para las empresas y los empleadores han mermado la confianza en su gobierno.
Se reconoce que el déficit presupuestario anual, de casi 2 billones de dólares, es financieramente insostenible, pero debe haber una coalición en torno a los posibles aumentos de impuestos y recortes de gastos para reducir la deuda.
Los republicanos afirmaron este domingo que el gobierno no disfrutará al dejar ir a los trabajadores federales, aunque pausaron el financiamiento para proyectos de infraestructura y energía en estados demócratas.