Ap y Afp

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 27

Legisladores demócratas y republicanos mostraron este domingo pocas señales de negociaciones significativas en lo que está por convertirse en un cierre de seis días del gobierno de Estados Unidos.

Mientras los primeros insisten en renovar los subsidios para cubrir los costos del seguro de salud para millones de hogares, el presidente Donald Trump quiere preservar los niveles de gasto existentes y amenaza con despedir de manera permanente a trabajadores federales si el gobierno permanece cerrado.

Periodistas preguntaron el domingo por la noche cuándo despedirá a los trabajadores federales y Trump respondió: “Ocurre ahora mismo y todo es culpa de los demócratas. Están causando la pérdida de muchos empleos”, agregó, negándose a responder en qué agencias habrá recortes.

Ayer por la mañana, antes de subir al helicóptero presidencial para celebrar el 250 aniversario de la Marina en Norfolk, Virginia, también declaró: “Cualquier despido es culpa de los demócratas”.