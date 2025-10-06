Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Lunes 6 de octubre de 2025, p. 26

La modalidad de autoconsumo en generación no permitirá a privados abusos como utilizar las redes públicas de electricidad, de acuerdo con el Reglamento de la Ley del Sector Eléctrico.

Las normas publicadas por el gobierno federal exponen que cuando un privado solicite un permiso de generación de energía en la modalidad de autoconsumo, tendrán que señalar quiénes son esas personas físicas o morales que requieren del suministro, pero también deberán hacer uso de una red particular, no de la Red Nacional de Transmisión (RNT) o a las Redes Generales de Distribución (RGD).

Así, la administración federal busca evitar la figura del autoconsumo, heredado del gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que permitía a personas físicas y morales generar electricidad para su propio consumo, pero también vender el excedente a través de las redes públicas de transmisión sin pagar su uso.

En el sexenio pasado, la Secretaría de Energía (Sener) denunció la venta de electricidad entre privados bajo el esquema de autoabasto.

El reglamento establece que habrá dos opciones: el asilado y el interconectado. Para ambas modalidades, los permisionarios deberán informar trimestralmente a la Comisión Nacional de Energía (CNE) el registro de los usuarios o bien cada que se modifique el padrón.

Las nuevas disposiciones señalan que los centros de consumo vinculados a un permiso de autoconsumo aislado que no cubra sus necesidades energéticas tendrán la opción de conectarse a las redes públicas para adquirir electricidad.